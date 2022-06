Serie Ilse Warringa drijft de spot met grensoverschrijdend gedrag

„We hebben een jaar lang keihard geschreven. Dit wordt wat, hoor. Na de zomer gaan we de serie draaien en dan in 2023 op tv”, schrijft Warringa enthousiast op Instagram bij de aankondiging van de serie. „De beroemde castingdirecteur Louis van Leeuwen was altijd de spin in het landelijke web en hij wist altijd de spannendste klussen binnen te halen. Maar nu wordt zijn bedrijf geplaagd door schandalen omtrent grensoverschrijdend gedrag”, luidt de omschrijving van de serie.

CAST laat een wereld zien vol ijdelheid, ambitie, commercie en MeToo en biedt een inkijkje in het leven van Nederlandse sterren. Hoewel niet expliciet beschreven, lijkt het het personage van Van Leeuwen overeenkomsten te hebben met castingdirecteur Job Gosschalk. De regisseur bekende in 2017 zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel wangedrag en legde al zijn taken neer.

„We vinden het geweldig om met CAST actuele satire te maken over deze woelige tijd, maar ook menselijk drama over botsende personages die naar elkaar toegroeien”, laten Warringa en Barendsen in een persbericht weten. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Scholten van Aschat, Jacqueline Blom, Lykele Muus, Imanuelle Grives en Claire Bender.

Ilse Warringa werkt op dit moment aan meerdere series. Samen met producent Hollands Licht maakt zij ook Voetbalouders, een komische serie over voetbalouders.