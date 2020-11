Echtgenoot Joe Exotic gearresteerd

Agenten hielden Dillon aan in Travis County, Texas rond 3 uur middernacht. Nadat hij een blaastest had afgenomen bleek dat zijn promillage veel te hoog was en zodoende werd hij, in handboeien, afgevoerd naar de gevangenis.

Joe Exotic, die momenteel een straf uitzit van maar liefst 22 jaar, heeft via TMZ laten weten ’dat hij Dillon al jaren van de drank af probeert te helpen’. Zonder succes, helaas.

Het stel trouwde op 11 december 2017, twee maanden nadat Joe’s vorige echtgenoot Travis Maldonado zichzelf onfortuinlijk van het leven beroofde, door zichzelf onbedoeld neer te schieten.