Questlove neemt The Aristocats onder handen

Ook produceert Thompson de film en is hij verantwoordelijk voor de muziek. Het script wordt geschreven door Keith Bunin en Will Gluck. Bij een live action-film wordt gebruikgemaakt van echte acteurs, in plaats van geanimeerde personages. Dieren worden gewoonlijk wel geanimeerd, maar dan wel op zo’n manier dat ze zo echt mogelijk lijken.

De originele film The Aristocats komt uit 1971 en vertelt het verhaal van een groep katten. Een gepensioneerde operazangeres wil haar bezittingen nalaten aan haar kat Duchess, maar wanneer de butler dit ontdekt wil hij het geld opeisen. Uiteindelijk biedt een straatkat hulp aan Duchess en haar drie kittens Marie, Berlioz en Toulouse beschermt hij hen tegen de butler.

Disney heeft de laatste jaren meerdere live action-versies gemaakt van bekende films, waaronder The Jungle Book, Aladdin en The Lion King.