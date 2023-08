Priscilla Presley voorvoelde dood Lisa Marie: ’Ik wens dit geen enkele moeder toe’

Priscilla was samen met haar dochter op een feestje omdat Austin Butler een Golden Globe had gewonnen voor de rol van Elvis in de gelijknamige film. „We gingen zetten en bestelden drankjes”, herinnert Priscilla zich. „Ze zei: Mam, mijn maag doet heel erg pijn’. We stonden meteen op en vertrokken”, aldus Priscilla.

Twee dagen later kreeg Priscilla het telefoontje dat haar dochter in het ziekenhuis lag. „Ik stapte meteen in de auto, maar toen ik aankwam was ze al overleden. Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik wens dit geen enkele moeder toe.”

In januari overleed Lisa Marie Presley op 54-jarige leeftijd in een ziekenhuis van Los Angeles. Ze overleed aan de gevolgen van een verkleefde darm, ontstaan als gevolg van een maagverkleining. Ze was het enige kind van Elvis.