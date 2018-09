Autopech voor Harry Styles

Na even wachten kwam de Amerikaanse ANWB de One Direction-zanger en zijn motor ophalen, zo is te zien op foto's van E! News.

Volgens de entertainmentsite kreeg de 20-jarige hunk midden op de weg pech. Hij zou de zware motor namelijk zelf in de berm hebben gezet.

Nadat Harry door de mannen van de hulpdienst thuis was afgezet, twitterde hij: 'Oké dan, weer aan het werk. Kan niet wachten totdat we weer gaan repeteren."