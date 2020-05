’Lori Loughlin is door een hel gegaan’

„Lori is een jaar lang door een hel gegaan. Het heeft haar bijna letterlijk opgegeten. Ze is een ontzettend lief persoon en eigenlijk heeft ze haar straf de afgelopen maanden al ondergaan, toen ze publiekelijk aan de schandpaal werd genageld. Lori heeft zoveel stress moeten doorstaan, dat het haar af en toe echt even teveel werd”, aldus een bron aan Page Six.

„Het was wel beter geweest als ze meteen schuld hadden bekend, in plaats van nu. Dat had haar en echtgenoot Mossimo, maar ook hun juridische team, veel tijd en geld gescheeld. Bovendien was ze er dan nu allang vanaf geweest. Maar waarschijnlijk heeft de corona pandemie hen aan het denken gezet en wilden Lori en haar man er voor eens en altijd vanaf zijn.”

Loughlin is akkoord gegaan met een celstraf van twee maanden en een boete van 150.000 dollar. Haar echtgenoot verdwijnt vijf maanden achter de tralies, melden Amerikaanse media. Beiden krijgen ook een werkstraf van respectievelijk 100 en 250 uur. Op sociale media wordt er schande gesproken van de deal. „Dit is nou wat je noemt ’white, rich privilege’. Die vrouw hoeft geen dag achter tralies te zitten vanwege het coronavirus. Haar advocaten hebben dit extreem goed uitgekiend.