Jennifer Aniston is ongewenst kinderloos

„Ik heb niks te verbergen”, aldus de actrice, die in het interview zegt dat haar kans inmiddels is verkeken. „Ik heb ivf geprobeerd, Chinese theeën gedronken, noem maar op. Alles was een poging waard.” Met name de periode dat Aniston eind dertig en begin veertig was vond ze zwaar. „Het was een uitdagend pad voor mij, het pad naar een baby.”

Tijdens haar relatie met acteur Brad Pitt deden er veel verhalen de ronde over een mogelijke zwangerschap. „Die speculaties waren heel moeilijk”, zegt Aniston. Inmiddels zegt de actrice opgelucht te zijn, omdat ze minder vaak vragen gesteld krijgt over een eventueel moederschap.