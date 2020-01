Awkwafina schrijft geschiedenis met winst Golden Globe

„Het is behoorlijk mindblowing”, zie Awkwafina backstage tegen Deadline nadat ze haar beeldje in ontvangst had genomen en geconfronteerd werd met het historisch feitje. „Het voelt onwerkelijk. Ik hoop dat er nog vele volgen en dat dit alleen nog maar het begin is.”

Awkwafina, de artiestennaam van Nora Lum, heeft een Amerikaans-Chinese vader en een Zuid-Koreaanse moeder. Ze groeide op in New York. De actrice won de Globe voor haar eerste hoofdrol, in The Farewell.