Martine Bijl krijgt postuum NS Publieksprijs

Martine Bijl samen met haar man Berend Boudewijn in 2013. Ⓒ ANP Kippa

Martine Bijl heeft met Rinkeldekink de NS Publieksprijs 2019 gewonnen. Het werk is daarmee het Boek van het Jaar 2019. Namens de in mei overleden auteur en presentatrice nam haar man Berend Boudewijn de prijs in ontvangst in het tv-programma De Wereld Draait Door.