Ook Belgen in nieuw Big Brother-huis

Wie de show gaat presenteren, maakt RTL nog niet bekend. Waarschijnlijk wordt zowel een Nederlands als een Vlaams gezicht aan de serie gekoppeld.

Big Brother, ontwikkeld door John de Mol en Paul Römer, was in Nederland te zien van 1999 tot 2006. Het concept blijft hetzelfde: een groep mensen verblijft honderd dagen in een met camera’s uitgerust huis, waarin ze voortdurend door kijkers kunnen worden gevolgd. Belangstellenden kunnen zich opgeven via de website www.bigbrother2021.com.

Volgens Peter van der Vorst, directeur RTL content, is het programma ’in de huidige tijdsgeest relevanter dan ooit’. „We kunnen niet meer zonder onze mobieltjes en staan voortdurend in contact met de buitenwereld. Door sociale media is er nauwelijks meer een moment op de dag dat we elkaar niet bekijken en beoordelen. We presenteren een versie van onszelf die zo optimaal mogelijk is. Wat gebeurt er als je dat allemaal weghaalt en mensen volledig op zichzelf en hun nieuwe huisgenoten zijn aangewezen?”

De eerste editie werd door Veronica uitgezonden in 1999 en was een tv-sensatie. Daarbij hadden de bewoners geen enkele notie van hun stijgende roem in de buitenwereld. Memorabel was de romance tussen Bart en Sabine, geconsumeerd ten overstaan van heel Nederland. De editie werd gewonnen door Bart, die knuffelbeer Ruud achter zich liet en 250.000 gulden opstreek. De laatste bewoners werden bij het verlaten van het huis in Almere onthaald door fans achter dranghekken met spandoeken en vuurwerk. Zo’n 3,8 miljoen kijkers stemden in de finale.

Het format werd aan meer dan vijftig landen verkocht. Recent waren in Duitsland, Australië en de Verenigde Staten nog edities te zien.