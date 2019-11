Britt Scholte verlaat noodgedwongen GTST

„Afgelopen dagen heb ik veel vragen gekregen rondom GTST. En bij deze kan ik zeggen dat het klopt. Het GTST-avontuur is helaas afgelopen voor mij. In de basis was het een besluit van de schrijvers en kwam dat best als een klap. Je kan wel zeggen dat ik teleurgesteld was”, schrijft Britt op Instagram.

Ze kijkt terug op een mooie tijd: „Ik heb de afgelopen 3 jaar met ontzettend veel liefde en plezier meegewerkt aan deze productie, veel geleerd en genoten. Ik ga mijn collega’s mega missen. Van crew tot cast.”

Hoewel het nog niet bevestigd is door de acteur zelf, zal ook Floris Bosma binnenkort de soap verlaten. Zijn personage Rover Dekker zal samen met Britts personage Kimberly Sanders op wereldreis gaan.

Door de dalende kijkcijfers van de soap wordt er momenteel flink aan GTST gesleuteld. Tijdens de najaarspresentatie van RTL vertelde tv-baas Peter van der Vorst dat de soap een ’te luxe’ uitstraling heeft en dat de cast te jong is. „De cast is vrij jong, waardoor de oudere kijker zich niet helemaal meer in de personages herkent.”