Film viert 50-jarig jubileum, maar zou dit tegenwoordig nog gemaakt kunnen worden? ’Seks is maar het halve verhaal in Turks Fruit’

Door Marco Weijers

Tot ze uit elkaar worden gedreven, vieren beeldhouwer Erik en Olga hun uitbundige liefde. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Precies een halve eeuw geleden werd Turks fruit uitgebracht in de bioscoop. Net als eerder het boek van Jan Wolkers, deed ook de verfilming ervan door Paul Verhoeven veel stof opwaaien vanwege de vele seksscènes, die tegelijkertijd ook een publiekstrekker bleken. „Wat wij lieten zien paste geheel in de tijdgeest van de vroege jaren 70”, zou de regisseur later stellen. Toch dacht niet iedereen daar zo over.