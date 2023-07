Staat Spaanse finca van Joy uit B&B vol liefde te koop?

Het drie panden tellende landgoed op een perceel van zo’n 60.000 vierkante meter ligt in de buurt van het Spaanse Malaga. Er zijn elf kamers en vier badkamers in totaal verdeeld over de drie huizen. Ook aan luxe is er geen gebrek: zo is er een zwembad en een sauna. Prijskaartje? De vraagprijs is 800.000 euro. In de advertentie worden er - behalve de vermoedelijke apenrots van Joy - ook gouden bergen beloofd aan geïnteresseerden. Zo zouden de inkomsten naar verluidt jaarlijks neerkomen op zo’n 120.000 euro.

Wie een nachtje wil doorbrengen op de B&B bij Joy lijkt dat voorlopig te kunnen vergeten: op Airbnb is de bijzondere plek momenteel onvindbaar. Of en wat de precieze reden is van de verkoopplannen, is onduidelijk.