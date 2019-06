Harry wil meer aandacht voor natuur Afrika

„Miljoenen mensen, voedselveiligheid en regionale krachtbronnen zijn afhankelijk van deze vrij stromende rivieren”, vertelde Harry tijdens de presentatie. De film gaat over de kwetsbaarheid van de Okavango Delta in Angola, dat water brengt naar een miljoen mensen, en de grootste olifantenkudde ter wereld. „Bedreigingen zoals brandhaarden, de handel in vlees van wilde dieren, ontbossing en gigantisch verlies van biodiversiteit verwoesten dit prachtige en kwetsbare landschap.”

Het Afrikaanse continent heeft een speciaal plekje in het hart van de hertog, die er vele reizen naartoe heeft gemaakt in zijn jeugd. Harry startte in 2006 een goed doel met prins Seeiso van Lesotho, om jonge mensen met hiv en aids in Lesotho, Botswana en Malawi te steunen. Ook doet de prins veel werk voor het behoud van verschillende diersoorten.