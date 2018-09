Zanger Jan Dulles speelt Jezus in The Passion

Zanger Jan Dulles (van de 3J's) vertolkt de rol van Jezus in het muziekspektakel The Passion, dat 17 april op Witte Donderdag wordt opgevoerd op de Vismarkt in Groningen. Simone Kleinsma speelt Maria en musicalzanger Stanley Burleson is Petrus. Presentator Beau van Erven Dorens treedt op als de verteller van het paasverhaal over de laatste uren van het leven van Jezus. Dat maakten de omroepen EO en RKK dinsdag bekend.