Dionne Stax houdt knieblessure over aan Vierdaagse

„We kunnen weer aan de slag!”, concludeert Dionne maandag op Instagram. De presentatrice liep vorige week voor de elfde keer mee in en om Nijmegen, en verdiende daarmee een kroontje voor op haar gouden Vierdaagsekruisje.

Ook Jamai Loman, die de Vierdaagse voor de eerste keer liep, is maandag weer volop aan het werk. „Vandaag weer lekker aan het draaien voor een nieuw programma bij RTL 4”, plaatste hij op Instagram. Jamai en een aantal vrienden lieten zich sponsoren tijdens de wandeltocht van 200 kilometer. Voor zijn eigen Stichting Overwinnaars haalde Jamai ruim 10.000 euro op.

Johan Vlemmix, die de Nijmeegse Vierdaagse voor de tiende keer liep, ligt nog aardig in de kreukels. De Oranjegek liep met twee kapotte knieën mee, en dat eiste zijn tol. Johan moet onder het mes, maar durfde zijn arts maandag nog niet te bellen. „Mijn been is nog te dik”, liet hij weten. De knieoperaties moeten niet meer lang op zich laten wachten, weet Johan maar al te goed. „Mijn benen staan echt scheef nu.”