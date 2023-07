Gezinsuitbreiding voor prins Félix en prinses Claire van Luxemburg

De aankondiging werd gedaan via sociale media. Het hof deelde daarbij een foto van het gezin van Félix en Claire.

De 39-jarige Félix is de tweede zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Hij trouwde in 2012 met de inmiddels 38-jarige Claire. Samen hebben ze al een dochter en een zoon. Prinses Amalia werd in juni 2014 geboren en in november 2016 kwam prins Liam ter wereld.