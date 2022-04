Klap die Marc-Marie kreeg ’harder dan die van Will Smith bij de Oscars’

„Ik ging nog nét niet tegen de vlakte, mijn hele gezicht was rood”, vertelt Huijbregts over de klap in het radioprogramma Kunststof. „De vrouw die het deed had persoonlijke problemen en zichzelf niet in de hand. Ze zei homolul. Ik dacht eerst dat ze vieze homo zei, maar dat was niet zo. Dit klonk toch net wat minder erg.”

Het was de allereerste keer in zijn leven dat Huijbregts een klap kreeg, voegt hij er aan toe. „Ik was heel erg aan het registreren: oh, zo voelt dat dus! Maar ik voelde geen enkele behoefte om terug te gaan slaan. Dat zit blijkbaar niet in mij. Je weet van tevoren niet wat je gaat doen als zoiets je overkomt.”

De vrouw meldde zich na het incident zelf bij de politie. De politie bood nog aan of de cabaretier een gesprek wil hebben met de vrouw, maar daar had Huijbregts geen zin in: „Ik wil haar nooit meer zien.”