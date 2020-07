Elon Musk laat opvoeding X AE A-XII voorlopig over aan vriendin

In een interview met The New York Times vertelt Elon dat zijn vriendin, zangeres Grimes, een „veel grotere rol” heeft. „Baby’s zijn eet- en poepmachines. Ik kan nu nog niet veel doen”, zo verklaarde de Tesla-ondernemer en SpaceX-oprichter. „Als hij wat ouder wordt, is er een grotere rol voor mij weggelegd.”

X AE A-XII, uitgesproken als Ex Ash A Twelve, werd in mei wereldnieuws vanwege zijn ongebruikelijke naam. Zijn ouders wilde hem eigenlijk X Æ A-12 noemen maar dat was wettelijk niet mogelijk vanwege de cijfers en omdat Æ niet voorkomt in het alfabet.