Trijntje en Tjeerd brengen laatste liedtekst Huub Oosterhuis uit

„Precies zeven dagen geleden hebben wij in liefde losgelaten onze intens dierbare, liefdevolle, markante, genereuze, inspirerende vader, echtgenoot, opa & schoonvader Huub Oosterhuis”, schrijft Trijntje bij een fragment van het nummer. „Groot was zijn denkkracht, sterk zijn intuïtiekracht, intens zijn talent om te troosten, betrokken zijn houding ten opzichte van bekende en onbekende mensen.”

Trijntje en Tjeerd hebben het nummer, Lied van de zevende dag, de afgelopen maanden op muziek gezet en ingezongen. „Hij laat diepe sporen na in de levens van velen. Wij zijn hem intens dankbaar voor alles wat hij ons en anderen heeft geleerd en gegeven”, schrijft Trijntje. „Wij voelen ons gezegend dat wij hem zo lang in ons leven mochten hebben.”

Op de uitvaart van Oosterhuis waren zaterdag in de Westerkerk in Amsterdam onder anderen prinses Mabel, prinses Laurentien en prins Constantijn aanwezig namens de koninklijke familie. De theoloog had jarenlang nauwe banden met het koninklijk huis, met name met prinses Beatrix. Zo sprak hij op de uitvaart van prins Claus, de man van Beatrix die in 2002 overleed. Ook onder anderen presentator Robert ten Brink, zanger Frank Boeijen en presentator Jörgen Raymann waren aanwezig.