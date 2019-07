Jason Momoa uitgemaakt voor ’dik’ en ’papalichaam’

Jason Momoa is met zijn fysiek voor veel mensen de ideale man, stelt de Amerikaanse Men’s Health. Maar als hij op vakantie even aan het relaxen is met zijn vrouw Lisa Bonet en op het strand gefotografeerd wordt, zijn de meningen over de foto op internet niet mals. „Wat is er met zijn buikspieren gebeurd?”, vraagt iemand op Instagram. En een ander vindt dat hij ’nodig weer gewichten moet heffen’.

Volgens Men’s Health, dat overigens hoofdzakelijk gaat over hoe mannen fitter en strakker kunnen worden, is het commentaar onterecht. „Spreekt het niet voor zich dat iemand wiens baan grotendeels bestaat uit intensieve training en diëten, er ook wel eens een tijdje er tussenuit wil?”

En op Twitter is men het daar massaal mee eens. Iemand reageert geschokt bij het ontdekken dat de als aantrekkelijk bekend staande acteur al voor ’dik’ wordt uitgemaakt. „Ik trek echt nooit meer mijn shirt uit, zolang als ik leef. Zelfs niet onder de douche.” Ook stellen velen dat Momoa er met zijn huidige lichaam waarschijnlijk alsnog veel beter uitzien dan veel van de criticasters.