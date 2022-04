Cristiano Ronaldo na groot verlies: ’Nu tijd om dankbaar te zijn’

In een emotioneel bericht op Instagram schrijft Ronaldo: „Oost west, thuis best. Gio en onze kleine meid zijn eindelijk samen met ons. We willen iedereen bedanken voor alle lieve woorden en gebaren.”

Hij vervolgt dat hij dankbaar is voor alle steun: „Je steun is erg belangrijk en we voelen de liefde en het respect dat je voor onze familie hebt. Nu is het tijd om dankbaar te zijn voor het leven dat we zojuist in deze wereld hebben verwelkomd.”

Hoe hun dochtertje heet, is nog niet bekend.