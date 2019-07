Amazon komt met Jack Reacher-serie

Jack Reacher is het geesteskind van Lee Child, die 25 boeken schreef over de oud-militair. De auteur verklapte eind vorig jaar al tegenover de BBC dat hij de rechten voor een televisieserie had verkocht. Van zijn boeken over Reacher zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht.

Cruise kroop twee keer in de huid van de eigenzinnige veteraan: voor Jack Reacher uit 2012 en Jack Reacher: Never Go Back uit 2016. Hij gaat de rol niet spelen in de serie, wie die taak wel op zich neemt is nog niet bekend.