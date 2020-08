Buddy Vedder hit in bioscoop

Dat meldt producent DreamWorks. De film opende met afstand op nummer 1 en van alle bezoekers ging 1 op de vijf naar Trolls Wereldtour. Dat waren bijna 24.000 bezoekers; zeker nu er door coronatijd maar een derde van de zaal bezet mag worden, een goede score. De film heeft 208.000 euro opgebracht. Worden de voorpremières meegerekend, dan hebben al 34.000 mensen de film gezien en lopen de opbrengsten op tot bijna 300.000 euro.

Een mooi succes voor Buddy Vedder, die al maanden thuiszit. Dat hij ook even de ’Nederlandse Timberlake’ mocht zijn, maakte dat hij ’stiekem stond te zingen en te dansen in de opnamestudio’, zo vertelde hij eerder aan De Telegraaf.

Een geplande ontmoeting met de wereldster in Londen werd door de coronacrisis op het allerlaatste moment afgelast. „Daar baalde ik natuurlijk enorm van, want Justin is voor mij een held. Überhaupt om hem te ontmoeten was al vet geweest, laat staan hem in real life om tips te kunnen vragen. Hopelijk komt er nog een derde deel. Dit zijn de krenten uit de pap.”

