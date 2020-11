Marco Borsato laat Jaap Reesema huilen

In het lied verwijst Reesema, bekend geworden door The X Factor, naar zijn muzikale held. „Zing jij nog steeds mee met liedjes van Marco, tot de buurman klaagt”, luidt de eerste regel van Nu wij niet meer praten. Dat is blijkbaar ook Borsato niet ontgaan. Na het horen van het lied, zou Marco contact hebben gezocht met Jaap.

„Ik heb zelfs van Marco Borsato vanochtend een berichtje gekregen: ’Wat een prachtig liedje, top’”, vertelt de zanger trots in de Coen en Sander Show op Radio 538. Het bericht van Borsato, die sinds de scheiding met Leontien weinig publiekelijk van zich heeft laten horen, ontroerde de zanger dan ook. „Ik heb een klein traantje gelaten, dat deed me wel echt veel. Hij is echt een voorbeeld voor me.”