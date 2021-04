Livestreamconcert Marc Anthony geen succes: ’Volledige crash streamingplatform’

De zanger bood net na middernacht op Instagram zijn excuses aan voor de ’volledige crash van het streamingplatform’. Dat kwam volgens hem door het enorme aantal fans dat inlogde om het concert te zien. Volgens Billboard waren er zo’n 100.000 kaartjes verkocht voor zo’n 25 dollar per stuk. Het is niet duidelijk waarom het platform die streams niet aankon. Het concert had te zien moeten zijn via Maestro, dat eerder ook livestreams verzorgde van optredens van Billie Eilish en Tim McGraw.

Na zijn eerste excuses enkele uren na het fiasco, liet Anthony zondag weten het goed te maken met zijn fans. Niet alleen krijgen alle kaarthouders hun geld terug, maar de zanger plaatste de beelden van het concert dat zij zaterdag niet konden zien zondagavond op zijn YouTube-kanaal, waar het 24 uur lang gratis te zien is.