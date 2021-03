Entertainment

Gary Oldman: ’Mijn tong was ’s ochtends zwart’

Gary Oldman is al 24 jaar van de alcohol af, maar maakte ooit een tijd door dat hij naar eigen zeggen wodka zweette en wakker werd met een zwarte tong. Dat vertelt de acteur in The Los Angeles Times naar aanleiding van zijn rol als alcoholverslaafde Herman Mankiewicz in de nieuwe Netflix-film Mank.