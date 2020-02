Koning Albert voor het eerst in openbaar na erkennen Delphine Boël

Koning Albert en koningin Paola Ⓒ ANP

Koning Albert is maandag voor het eerst sinds hij vorige maand erkende dat hij de biologische vader is van Delphine Boël, weer in het openbaar getreden. Dat deed hij met zijn vrouw koningin Paola door samen te verschijnen bij de traditionele herdenkingsmis voor de overleden familieleden van de Belgische koninklijke familie.