'Geheime zoon Michael Jackson heeft bewijs'

Brandon zegt met een DNA-onderzoek te kunnen bewijzen dat hij de waarheid spreekt, meldt website TMZ. De man, die op mysterieuze wijze aan Michaels gebitsgegevens is gekomen, is van plan om de testresultaten deze week nog openbaar te maken.

Brandon is de zoon van zangeres Miki Howard, die in 1982 een affaire zou hebben gehad met The King of Pop.

De advocaat van de Jacksons, Howard Weitzman, gelooft niets van Brandons verhaal. "We hebben nog nooit van die man gehoord."