Jennifer Hudson mag geen scharrels mee naar huis nemen

Jennifer Hudson Ⓒ Hollandse Hoogte

Zangeres Jennifer Hudson en haar ex, acteur David Otunga hebben een ’eerlijke afspraak’ gemaakt over de voogdij van hun negenjarige zoon David jr. Beide ouders hebben recht op de helft van de voogdij en dienen zich te houden aan de door henzelf opgestelde regels, zo meldt The Blast.