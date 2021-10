NPO1-show Jandino Asporaat ’slechtste tv-programma’

„Showcolade kwam vooral negatief in de pers”, zegt de jury, doelend op een spelshow van Omroep Max waarbij BN’ers moeten raden of voorwerpen van chocola zijn of niet. „Maar van Dino’s Bezorgservice was helemaal geen chocolade te maken. Een schreeuwende presentator die heel graag Henny ’Surprise’ Huisman wil zijn in een zeer onlogische formule, heeft zelfs de meeste honkvaste NPO1-kijkers weten weg te jagen.” Het programma van Jandino Asporaat ’wint’ daarom De TV Knollen Award 2021 voor slechtste tv-programma van het jaar.

Andere kanshebbers waren Dit vindt Nederland en Car Wars van SBS6, De Bluffer van Powned en BNNVARA’s Tik ’m aan, maar de jury vond deze programma’s „niet slecht genoeg.” Ook vorig jaar ging de prijs naar een programma van NPO1, De Hit Kwis. Die show kreeg vaak minder dan 300.000 kijkers, maar Dino’s Bezorgservice haalde er nog minder: 246.000.

Blunder

Het afblazen van talkshow De Vooravond is aangewezen als Blunder van het Jaar. BNNVARA haalde het programma dat werd gepresenteerd door Fidan Ekiz en Renze Klamer uit de lucht en verving deze voor de talkshow Khalid & Sophie. Dat programma scoorde volgens de jury een stuk slechter. De Lifetime Achievement Award gaat naar het presentatieduo Frank Jansen en Rogier Smit. „Het kortstondige succes sloeg al snel om in drama, rampspoed toen de twee hun scheiding publiekelijk gingen uitvechten”, aldus de jury.

Dit is het derde jaar op rij dat de TV Knollen worden uitgereikt. Dit jaar bestaat de jury uit mediadeskundige en podcastmaker Ron Vergouwen, mediaverslaggever Rob Goossens en Spreekbuis-uitgever Richard Otto.