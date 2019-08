Lil’ Kleine met band op verjongd We Are The Future

Ⓒ BSR Agency

Lil’ Kleine komt samen met zijn band naar het jongerenfestival We Are The Future. Ook namen als Ronnie Flex, Kris Kross Amsterdam, Dopebwoy en Snelle staan op het affiche voor het eendaagse festival op 20 oktober in AFAS Live in Amsterdam. Dat heeft de organisatie 4PM Entertainment en E&A Events woensdag bekendgemaakt.