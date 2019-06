Angela fietst voor strijd tegen aids

Angela, ambassadeur van het Aidsfonds, geeft het startsein en directeur Mark Vermeulen springt bij haar achterop.

Met het motto 'Stop aids. Uit liefde voor alle liefdes' leggen deelnemers per fiets een parcours af in het Amsterdamse Vondelpark. Bij de fietstocht draait het niet om de snelheid, maar is het doel gezamenlijk zoveel mogelijk geld op te halen.