Manon Meijers verlaat Amsterdam voor Guus Meeuwis

Manon verhuist van Amsterdam naar Tilburg, om samen te gaan wonen met Guus. „Als ik vanaf morgen met een zachte G praat, dan weten jullie hoe het komt. Heb het heerlijk gehad in Amsterdam, maar vanaf nu is thuis - met jou - in Tilburg!", schrijft ze bij een foto waarop te zien is dat Guus een verhuisdoos vasthoudt.

Over het uitgestelde huwelijk zei Manon eerder al tegenover Shownieuws: „Het is natuurlijk even slikken als je het besluit neemt te verplaatsen. We willen het doen met de allerliefste mensen om ons heen, die we willen knuffelen en letterlijk en figuurlijk dichtbij ons hebben.”

Ook zei ze al de bruidsjurk te hebben. „Ik heb volledig volgens mijn eigen methoden mijn jurk uitgekozen. Ik denk dat die heel erg bij mijn karakter past en bij mezelf", aldus de styliste.