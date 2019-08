Sheryl Crow zag ’vreemde dingen’ tijdens tournee Michael Jackson

„Het was een gekke ervaring. Hij was een van de grootste artiesten van de wereld en ik mocht elke avond, achttien maanden lang, een duet met hem zingen”, blikt Sheryl terug. „Ik was nog nooit buiten de VS geweest en daar stond ik dan ineens op het podium in Japan of renden we middernacht met z’n allen als een stel 12-jarigen door Disneyland in Tokio.”

Er zaten ook minder leuke kanten aan het werken met Jackson. „Ik zag sommige dingen die heel vreemd waren en waar ik veel vragen over had.” De zangeres, bekend van hits als All I Wanna Do en If It Makes You Happy, wil alleen niet in detail treden. Ook heeft ze de documentaire Leaving Neverland, waarin de King of Pop wordt beschuldigd van seksueel misbruik, niet gezien.

Jackson, die in 2009 overleed, werd meerdere keren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover kinderen. De zanger werd echter nooit veroordeeld.