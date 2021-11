Alec Baldwin deelt verhaal dat producers van Rust verdedigt: ’Lees dit’

De acteur schreef slechts ’Lees dit’, bij screenshots van de post van Terese Magpale Davis. „Ik heb aan deze film gewerkt”, aldus de kostuumontwerper, die overigens niet wordt genoemd op de IMDb-pagina van de film, waarop crewleden in de regel allemaal worden vermeld. „Het verhaal dat is ontstaan dat we overwerkt waren en te maken hadden met onveilige, chaotische omstandigheden is bullsh*t.”

Davis stelt dat de crewleden die op de dag van het fatale incident het werk hadden stilgelegd dat deden om er een betere deal uit te slepen, en niet omdat ze te lange dagen maakten en zich niet veilig voelden in hun hotels. „De cameracrew had wel degelijk hotels. Ze vonden die alleen niet chique genoeg, maar niet onveilig. Je kunt mij niet vertellen dat vijf grote kerels zich zo onveilig voelden in hun hotel dat ze maar in hun auto op de parkeerplaats zijn gaan slapen, zoals ze beweren, maar wat nooit is gebeurd.”

Opscheppen

Volgens Davis had de cameracrew juist tegen andere crewleden opgeschept dat zij meer betaald kregen en betere hotels hadden dan de rest omdat zij beter waren dan andere mensen die aan de film werkten. „Deze gasten zijn geen helden. Ze gaven alleen om zichzelf.”

Ze schrijft ook dat assistent-regisseur David Halls, die Baldwin het wapen aangaf, in haar ogen veiligheid altijd serieus heeft genomen, maar die dag flink in de fout is gegaan. „Ik ben er kapot van en woedend dat dat zo is gegaan. Ik krijg het geluid van dat schot en de schreeuw van mijn regisseur nooit meer uit mijn hoofd. Mijn vriendin is dood. Ben ik boos op hem? Ja. Maar ik doe niet mee aan al die verhalen over dat hij al de hele tijd roekeloos omging met onze veiligheid.”

De reacties op de posts zijn gemengd. Zo vragen sommigen zich af waarom de producer dit deelt terwijl het onderzoek naar het ongeluk, waarbij Alec Baldwin per ongeluk de cameravrouw doodschoot op set, nog loopt. Iemand meent: ’Stilte en nederigheid, dat is wat deze tragedie vraagt’. Anderen reageren juist met steun voor Baldwin door op te merken dat het ’niet jouw schuld is’.