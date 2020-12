Glennis Grace wil niet meer vergeleken worden met Whitney Houston

Glennis wil vanaf nu dichterbij zichzelf staan. Opvallend genoeg heeft ze dat geleerd van de zanglegende zelf. „Ik heb van Whitney geleerd om altijd jezelf te blijven”, zegt Glennis, die nu niet minder fan is van haar muzikale idool.

In het gesprek blikt ze terug op het concert met de Ladies of Soul in Ahoy, dat precies twintig jaar nadat Whitney in de arena stond plaatsvond. Ze zong toen het beroemde liedje Run to you en het voelde alsof Whitney bij haar was. „Alsof ze naast me stond en naar me keek en zei: You got this, you go girl!”

Glennis geeft ook toe dat ze de zangeres mist, die in 2012 overleed door verdrinking in combinatie met drugs. Maar ze is er nu klaar voor om vooral haar eigen muziek te maken en minder „Whitney-songs.” „Ik keek heel erg op tegen Whitney en ik werd met haar vergeleken. Men dacht dan ook vaak: ’Ja we moeten jou ook in een mooie jurk neerzetten’. Maar dat is uiteindelijk niet wat ik zelf ben.”

In november maakte Glennis Grace bekend samen met Glen Faria aan een nieuw Nederlandstalig album te werken. De eerste single, Geen Traan, is al uit „maar er lonkt sowieso meer”, vertelde de zangeres toen in het NPO Radio 1-programma Humberto.