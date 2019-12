Gijs Staverman en zijn vriendin verloofd

„Ik heb er geen woorden voor ♥️ #ze #zei #ja #in #lasvegas”, schrijft Gijs bij de foto waar Cher vol trots haar verlovingsring showt.

Dé verlovingsring! Ⓒ Instagram

De twee zijn nu ruim drie jaar samen. In 2017 maakte Gijs bekend stapelverliefd te zijn op Cher. Een jaar eerder zei de populaire dj van NPO Radio 2 dat hij al een behoorlijke tijd vrijgezel was, maar dat hij niet rouwig was om het feit dat hij nooit een gezin heeft kunnen stichten.

