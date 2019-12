Dit zijn de Engelse Meilandjes!

Escape to the Chateau is een Channel 4-documentaireserie die het verhaal volgt van Dick Strawbridge en Angel Adoree. Samen kochten zijn het19e-eeuwse Château de la Motte-Husson in het Franse Martigné-sur-Mayenne. In de serie is te zien hoe Dick en Angel de balans proberen te vinden tussen hun gezin en hun werkzaamheden in het chateau. Want stond het eerste seizoen nog in het teken van het onbewoonbare kasteel te herstellen tot een paleis terwijl ze tegelijkertijd hun bruiloft moesten voorbereiden, tegenwoordig is te volgen hoe de familie een succesvol bedrijf runt waarbij ze diverse evenementen en bruiloften organiseren. Maar natuurlijk is het onderhoud nooit klaar en blijven de restauratiewerkzaamheden ook doorgaan.

Voordat Dick aan dit grote avontuur begon was hij een luitenant-kolonel in het Britse leger, daarna was hij al te zien in tal van verschillende programma’s, maar zijn expertise als ingenieur en kok komen pas echt tot hun recht in Escape to the Chateau. Zijn vrouw Angel past haar kennis op het gebied van interieurdecoratie en horeca toe.

Ⓒ Instagram / Escape to the Chateau

In een van de kamers staan dan ook tal van handgemaakte merchandise voor de gasten. „Ik denk dat ik altijd een ondernemersgeest heb gehad”, vertelt ze in gesprek met You Magazine. Ze legt uit dat ze tot haar elfde niet kon lezen en haar dyslexie overcompenseerde op andere gebieden. Ze maakt constant dingen van wat anderen als rotzooi zien en voorziet het kasteel van vondsten die ze op de vlooienmarkt deed en vervolgens hergebruikt. Ze geeft aan meer gedreven dan ooit te zijn om ’deze prachtige erfenis voor de kinderen achter te laten’. „Ik wil dat ze trots zijn op ons!”

Hoewel de familie nu al vier jaar in Frankrijk woont, moeten ze soms nog steeds wennen. „We leven een beetje in een bubbel, omdat de gasten die hier komen voor de bruiloften allemaal Engelstalig zijn. Maar de kinderen zitten op een lokale school en spreken met een Frans accent, je zou niet eens merken dat ze Engels zijn.”

Ⓒ Instagram / Escape to the Chateau

Wat de gasten betreft, lopen Dick en Angel tegen eenzelfde probleem aan als de familie Meiland. Ook in hun chateau lijken de gasten niet door te hebben dat het gezin er zelf ook gewoon woont. Angel vertelt dat er met Kerstmis afgelopen jaar zelfs iemand gewoon binnenkwam lopen. „Het was best grappig omdat ik Dorothy’s eenhoornhoed droeg en op de trampoline sprong.” Gezien het gezin het hele jaar door gevolgd wordt door camera’s zijn ze gelukkig inmiddels wel gewend geraakt aan de aandacht.

Ⓒ Hollandse Hoogte

De kerstspecial van Escape to the Chateau wordt op 22 december uitgezonden op Channel 4.