James Corden: ’Harry wilde altijd al in onze show’

Het interview met prins Harry dat hij gaf terwijl hij met de Corden in een open bus door Los Angeles reed, werd op 25 februari uitgezonden, nog voor het spraakmakende gesprek met Oprah. Toch sprak Harry bij James ook al over gevoelige onderwerpen zoals de druk die hij voelde door zijn leven in Londen, de beslissing om het Britse koningshuis te verlaten omdat hij dat als vader het beste vond voor zijn gezin en zijn voornemen om ’het publiek altijd te blijven dienen’.

De van oorsprong Britse James Corden: „Er was een tijd in Londen dat je prins Harry regelmatig kon tegenkomen als je maar lang genoeg uitging en genoeg dronk. Ik ben altijd al heel erg gek op hem geweest.” Hij en producer Ben waren dan ook op de bruiloft van Harry en Meghan in 2018 waar James een kort optreden mocht verzorgen. Daardoor werd hun band nog hechter. „Harry had het er wel vaker over dat het hem leuk leek iets voor onze show te doen. Maar uiteindelijk heeft hij met Ben contact opgenomen om echt iets af te spreken.”

Producer Ben Winston vertelt vervolgens hoe dat contact, in het voorjaar 2020, verliep. „Harry zei: ’We komen uit de lockdown, ik ben in Los Angeles, zullen we anders iets leuks plannen om iedereen gewoon een beetje op te vrolijken’. Ja, als je zoiets tegen ons zegt, dan gaan wij uit ons dak en aan de slag.”