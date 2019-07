Ariana Grande greep naar drank na dood Mac Miller

„Als ik heel eerlijk ben, kan ik me die maanden van mijn leven niet meer herinneren”, zegt Ariana in een interview met Vogue. „Ik was heel dronken en heel verdrietig.”

Behalve de dood van Miller kreeg de 26-jarige zangeres te maken met een terreuraanslag tijdens haar concert in Manchester en liep haar relatie met verloofde Pete Davidson op de klippen. Die moeilijke tijd inspireerde haar tot het maken van haar meest recente album Thank U, Next. „Ik kan me niet meer herinneren hoe het begon en hoe het eindigde. Maar ineens waren er tien liedjes.”

Het maken van de plaat liet haar inzien dat ze ook tijd met zichzelf moet doorbrengen. „Het was een moment van zelfrealisatie. Het dwong me om alles onder ogen te zien. Om geen afleiding meer te zoeken en de ellende zelf op te moeten ruimen.”