Kjeld Nuis en Joy Beune delen innige foto

Het einde van het jaar nadert en dus kijkt Joy terug op het afgelopen schaatsseizoen. Ze voorziet haar verhaal op Instagram van een foto waarop Joy en Kjeld elkaar stevig vasthouden en gelukkig in de camera kijken.

„Een kerst in het hotel voor mij, maar een kerst op de bank voor jou. Ik heb niet het voorseizoen gehad dat ik had gehoopt. Geen wereldbekers geschaatst. Erg klote kan ik wel zeggen. Maar knop om en door, want aanstaand weekend zijn er weer nieuwe tickets te bemachtigen. Erg spannend, maar onwijs veel zin in! Ik ga er voor knokken, maar helaas heb jij je moeten afmelden, wat voor jou een pijnlijke beslissing was.”

Ze besluit Kjeld dan ook een hart onder de riem te steken. „Al denk ik dat het alleen maar de juiste keuze is, want gezondheid gaat voor! Snel weer beter worden! Jij bent onmisbaar de rest van het seizoen. Vrolijk kerstfeest iedereen!”

Kjeld reageert al snel op haar bericht met een hartje en schrijft dat hij het lief vindt. Deze reactie wordt dan weer Joy beantwoordt met een hartje. Kjeld deelde de foto bovendien via zijn Insta Stories met daarbij de tekst: ’Merry Xmas’.

In 2018 maakte Kjeld bekend te gaan scheiden van Jill de Robles, met wie hij vijf jaar samen was. Samen kregen zij in 2017 een zoontje, Jax.

