Nieuwe liefde Ellie Goulding

Ellie en de 26-jarige zanger Dougie Poynter verlieten samen de tv-studio's nadat de zangeres had opgetreden in de show van Graham Norton.

"We daten sinds vorig jaar. Ellie is een lieve, fantastische meid die de muziekindustrie nieuw leven inblaast," zei Dougie, die bassist en zanger is van de rockband McFly, tegen Daily Mail.

Bekijk hier de foto's van het stel samen.

De zangeres werd eerder gelinkt aan Ed Sheeran en One Direction-zanger Niall Horan.