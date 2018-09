'Katy Perry woedend op John Mayer'

Dit meldt Heatworld. Vrienden van Katy en John verklaarden eerder dat de breuk 'heel vriendelijk' en 'wederzijds' was verlopen. Volgens een andere bron is daar echter niets van waar en zijn de twee momenteel alles behalve vrienden.

"Uiteraard willen ze het voor de buitenwereld laten lijken alsof ze als vrienden uit elkaar zijn gegaan, maar de werkelijkheid is anders. Katy ontdekte berichtjes aan een andere vrouw in John zijn telefoon en is woedend op hem. De breuk is wel degelijk met een flinke ruzie gepaard gegaan", aldus de bron.

Katy en John waren sinds 2012 samen, maar hebben de relatie al eerder verbroken. De zanger heeft het imago van vrouwenversierder, onder meer vanwege zeer openhartige interviews over zijn seksleven.