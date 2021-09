Fugees komen weer samen en gaan dit najaar op wereldtournee

The Sun meldde maandag al dat er plannen waren voor een reünie. Het hiphoptrio, dat met ruzie uit elkaar ging, laat een dag later weten dat er in november en december optredens gepland staan in Amerika, Afrika en Europa. Zo doet de groep onder meer Los Angeles, Londen en Parijs aan. Woensdag vindt er ook een show plaats op een geheime locatie in New York. Of er nog meer concerten bij gaan komen, is niet duidelijk.

De Fugees besloten vanwege het jubileum van The Score, waarop hits als Killing Me Softly, Ready or Not en Fu-Gee-La staan, hun meningsverschillen opzij te zetten. „Ik besloot dit bijzondere project en het jubileum ervan te eren en voor de fans die de muziek waarderen iets te doen”, zegt Lauryn Hill in een verklaring.

De groep ging in 1997 na vijf jaar uit elkaar omdat de leden zich wilden richten op een solocarrière. Tussen 2004 en 2006 kwamen de Fugees weer bij elkaar, maar besloten toch weer te stoppen omdat ze het op creatief vlak niet eens met elkaar werden.