Temptation Island-Rodanya haalt hard uit naar volger

Ene Eva schrijft: „Je doet echt media aandacht zoeken met je zwangerschap, dat is echt niet leuk voor je kind later.”

Rodanya is woest, zo blijkt uit haar antwoord. „Houd toch je kop dicht. Als ik mijn periode van mijn zwangerschap wil filmen dan doe ik dat hoe en wanneer ik dat wil. Mocht het je niet bevallen dan kijk je niet toch heel simpel.”

Volgens haar zijn er juist heel veel meiden die iets kunnen leren van haar verhaal. „Zij vinden het super leuk om alles te zien dus die rotte appels zoals jij interesseren me ook daadwerkelijk geen reet.”

Rodanya maakt vorige maand bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Lange tijd was de vraag wie dan de vader was, maar dat blijkt nu toch Morgan te zijn, met wie ze meedeed aan Temptation Island.