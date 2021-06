Ⓒ ANP/HH

Hoewel het erop leek dat Bridgets liefdesleven na haar explosieve romance met André Hazes in rustiger vaarwater is gekomen, is de presentatrice inmiddels weer gelukkig in de liefde. Ditmaal met de 30-jarige vastgoedadviseur Christian Henry. Maar welke heren hebben nog meer het hart van Bridget sneller doen laten kloppen?