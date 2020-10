De onsterfelijke JOHN LENNON

John Lennon was een legende. Veertig jaar geleden werd hij doodgeschoten door een gestoorde fan, Mark Chapman. Ⓒ Getty Images

Over een paar maanden is JOHN LENNON net zo lang dood als dat hij heeft geleefd. Toch is de Beatle allesbehalve vergeten. Wereldwijd wordt er vandaag stilgestaan bij de tachtigste verjaardag van de muzieklegende, die, mede gevormd door trauma’s uit zijn jeugd, gefortuneerd als hij was een ónfortuinlijk leven leidde.