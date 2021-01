Op1: ook tijdens verlengde lockdown ’volle bak’

Op sociale media werd de afgelopen dagen enige verbazing geuit over de enorme hoeveelheid gasten die in programma’s als Op1 en Jinek te zien zijn, terwijl de overheid burgers thuis opdraagt het aantal bezoekers tot een minimum te beperken.

„We werken al enige tijd met minder gasten, en in de studio werken we met strakke bubbels”, legt Huisjes uit. „Bovendien heeft een programma als Op1 een maatschappelijke taak. Het is zeker in deze crisis heel belangrijk dat het debat wordt gevoerd en dat experts duiding geven aan het nieuws van de dag.”

Lichtere noot

Huisjes vindt dat ook bekende Nederlanders tijdens de lockdown mogen aanschuiven om te praten over nieuwe programma’s of liedjes. „De kijker wil, zeker in deze tijden, geen loodzwaar programma. Er moet ook ruimte zijn voor een lichtere noot, dat hoort bij het format van de talkshow.”

De hoofdredacteur sluit niet uit dat het aantal gasten wordt bijgesteld als de situatie rond het coronavirus verandert, bijvoorbeeld als de meer besmettelijke ’Britse variant’ terrein wint in Nederland. Een woordvoerder van RTL kon maandagavond niet zeggen of Jinek overweegt het aantal gasten terug te brengen tijdens de verlengde lockdown.