Brooke Shields open over verkrachting: ’Bang dat ik zou stikken’

Hoewel ze de naam van haar verkrachter niet noemt, vertelt Shields wel dat ze de man al kende toen het gebeurde. Ze had kort na haar afstuderen met hem afgesproken en verwachtte een zakelijk bespreking met hem te hebben over een nieuwe film. De realiteit bleek anders.

Toen de man haar terugbracht naar haar hotel overmeesterde hij haar. „Het was als een gevecht... Ik was bang dat ik zou stikken”, aldus de actrice. Vechten lukte haar niet, omdat ze volledig verstijfde. „Ik dacht alleen maar: blijf in leven en vertrek.” Toch leek ze zich nog niet te realiseren wat er gebeurd was. Zelfs toen een vriend haar duidelijk maakte dat ze verkracht was, weigerde ze dit te geloven.

Het duurde nog lang tot ze eindelijk kon bevatten wat haar is overkomen. In de documentaire Pretty Baby maakt ze voor het eerst haar verhaal publiekelijk bekend. Brooke Shields vindt het nu ‘het juiste moment in (haar) leven’ om in een documentaire te verschijnen.